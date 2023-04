DNF Duel: Who's Next - Le jeu de combat 2,5D de Arc System Works, Eighting et Neople est disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de jeu de combat en 2D, DNF Duel: Who's Next signé Arc System Works, Eighting et Neople est enfin disponible sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée. En attendant notre test dédié, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

LES GRAINES DE LA VOLITION ONT CHOISI UN COMBATTANT

De l'action et des combats intenses ! L'un des jeux de rôle les plus populaires et les plus joués au monde, Dungeon and Fighter est de retour avec un jeu de combat en 2,5D. Faites votre choix entre 16 personnages fascinants, chacun disposant d'une personnalité et de capacités distinctes. Usez de ruse, de stratégie ou tout simplement de force brute pour vaincre vos adversaires et devenir le maître de la volonté ultime !

Modes et fonctionnalités

Mode en ligne : match classé, match de joueur, classement

Mode local : combat libre, mode Histoire, mode Arcade, mode Survie

Mode formation : mode entraînement, tutoriel

Collection : profil de joueur, bibliothèque de replays, galerie, glossaire

Langues prises en charge

Système : Anglais, coréen, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, espagnol, allemand

Doublage : coréen, japonais, chinois

Découvrez vos personnages favoris de DNF de près

DNF Duel réinterprète à la perfection les classes mythiques du jeu de rôle culte Dungeon and Fighter. Qu'il s'agisse des attaques fulgurantes du furtif Ranger ou de la puissance brute du furieux Berserker, les attributs emblématiques de chaque personnage ont été retravaillés et amplifiés.

En tout, 16 personnages uniques sont disponibles : Berserker, Striker, Grappler, Inquisitor, Dragon Knight, Ranger, Hitman, Kunoichi, Enchantress, Vanguard, Swift Master, Ghostblade, Troubleshooter, Crusader, Launcher, ainsi qu'un personnage mystère à déverrouiller.

Un monde époustouflant issu de l'univers Dungeon and Fighter

17 années d'histoire sont intégrées à la narration et au développement des personnages de DNF Duel, avec l'aide de splendides graphismes qui offrent une cohérence aux arènes d'Arad.

Battez-vous en duel dans 8 niveaux différents : Sky Tower, Oceanic Express, Moonlight Tavern, Hendon Myre, Ghent City of God, Saint Horn, Zelva, Ruins.

Des mécanismes uniques pour des combats stratégiques

DNF Duel révolutionne le jeu de combat avec son système et ses tactiques uniques. Chaque personnage possède des attaques personnelles et des atouts propres, qui sont accentués par leurs effets d'Éveil. N'oubliez pas de surveiller vos PM et votre jauge blanche de dégâts pour ne pas vous laisser surprendre par votre adversaire !

Découvrez un contenu additionnel de taille

Le mode Histoire vous permettra de découvrir les origines de chaque personnage, en vous offrant une expérience immersive au cœur du monde de Dungeon and Fighter. Personnalisez votre profil de joueur et déverrouillez des fonds d'écran et des sons exclusifs dans la galerie !