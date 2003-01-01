Dispatch - La comédie de super-héros débarquera fin janvier sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Si vous êtes en manque de super-héros sur consoles de jeu, AdHoc Studio vient d'annoncer que son premier titre acclamé par la critique, Dispatch, arrivera sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à partir du 28 janvier 2026 . Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

L’arrivée de Dispatch sur Nintendo Switch offre une nouvelle façon de jouer, permettant aux fans d’emmener partout leur équipe chaotique de super-vilains repentis grâce aux capacités portables de la console. Une mise à jour gratuite sera disponible sur Nintendo Switch 2 pour les possesseurs de la version Nintendo Switch, proposant des performances améliorées avec jusqu’à 60 images par seconde en 1440p, contre 30 images par seconde en 720p sur la console originale.

Dispatch est une comédie de super-héros en milieu professionnel qui met les joueurs dans la peau de Robert Robertson, plus connu sous le nom de Mecha Man, dont l’armure mécanique a été détruite lors d’un combat. Ancien super-héros, Robert est désormais responsable d’un programme de réinsertion pour ex-super-vilains et doit gérer une équipe dysfonctionnelle de héros marginaux. Sa mission consiste à envoyer cette troupe incontrôlable en opération, à composer avec leurs manies, leurs défauts et leurs bagages personnels, tout en tentant de réparer son armure et de se venger de son ennemi juré.