Disney Music Parade: Encore débarque le 21 novembre au Japon sur Nintendo Switch - Tous les détails

Si vous aimez les musiques des dessins animés Disney et les jeux de rythme, Disney Music Parade : Encore devrait vous plaire. Conçu comme une attraction de fête foraine, le jeu édité par le studio Imagineer (derrière a série Fitness Boxing) vous invite à embarquer dans un petit train magique en prenant le rythme des plus beaux airs des classiques Disney, anciens et nouveaux. Blanche neige, Cendrillon, La Petite Sirène, Toy Story, Aladdin, Le Roi Lion, La reine des Neiges, Vaiana, La Belle et la Bête, Alice au Pays des merveilles, Wish mais aussi des airs liés à Mickey (Steamboat Willy, Fantasia), etc....

Pour l'instant, Disney Music Parade : Encore n'est annoncé qu'au Japon le 21 novembre prochain et dans d'autres pays d'Asie, le 12 décembre . Notons que le jeu dispose d'une version anglaise et qu'il a récemment été classé par L'ESRB, l'organisme de classification des jeux aux Etats-Unis. Une sortie en Occident est donc possible. Sinon, i faudra se contenter de l'import.

En attendant d'autres détails, retrouvez des vidéos, des images ainsi qu'une présentation du jeu. Prenez le rythme !

Un défilé de chefs-d'œuvre brillants ! Seul, en famille, entre amis ! Un train traverse une scène qui brille comme des illuminations au rythme des chansons Disney !

« Disney Music Parade Encore », un jeu de rythme qui ressemble à une action de manège, est désormais disponible sur Nintendo Switch™. Jeu d'action rythmé qui vous permet d'apprécier les chansons célèbres de Disney Contient 60 chansons célèbres qui vous permettent de découvrir le monde des rêves et des aventures de Disney. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu et obtenez les « Clés musicales », vous pourrez jouer de nouvelles chansons.

Augmentez la quantité de musique que vous pouvez jouer dans votre propre commande en choisissant parmi vos chansons préférées ou en les rassemblant parmi vos œuvres préférées !



Les différentes scènes pour chaque musique recréent des personnages Disney et des œuvres d'animation Disney appréciées dans le monde entier. Jouez de la musique en appuyant en rythme sur les boutons du contrôleur tout en suivant le mouvement du train traversant la scène brillante ! Profitez seul ou à plusieurs. Jusqu'à 4 personnes peuvent jouer simultanément sur un seul appareil. En plus de quatre niveaux de difficulté sélectionnables par chaque joueur, il existe également un mode « Furi-Furi » qui permet de jouer en secouant simplement le Joy-Con™ au rythme de la musique sans appuyer sur aucun bouton. Non seulement les joueurs avancés de jeux de rythme, mais aussi les enfants et les nouveaux venus dans les jeux de rythme peuvent en profiter en toute confiance ! Procédez dans le jeu et collectionnez des objets ! Il existe également des éléments à collectionner tels que "Music Ride" représentant des personnages Disney dans un style artistique scintillant et magnifique et "Memory Crystal" montrant des scènes célèbres des œuvres d'animation Disney ! Collectionnez des scènes d'œuvres mémorables et de vos personnages préférés et visez à compléter la collection !

Source : Imagineer