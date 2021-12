Disney Magical World 2 : Enchanted Edition - La magie de Disney de retour sur Nintendo Switch

Après deux opus sortis entre 2014 et 2016 sur Nintendo 3DS, la licence Disney Magical World revient sur Nintendo Switch en cette fin d'année avec une version augmentée du second épisode dénommé Disney Magical World 2: Enchanted Edition. Après avoir créé votre avatar virtuel, l'heure est venue de plonger dans l'univers de Disney, rencontrer les icônes de votre enfance, et de s'amuser en réalisant divers défis. Disponible sur l'eShop et également en version physique, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Les joueurs commenceront leur aventure Disney Magical World 2 : Enchanted Edition par créer leur propre avatar grâce aux milliers d’options de personnalisation. Au début de leur aventure, ils seront accueillis par Mickey Mouse et ses amis et s'installeront à Castleton, où ils rencontreront des personnalités hautes en couleur. Ces nouveaux habitants de Castleton feront progressivement connaissance avec leurs sympathiques voisins et auront accès à de mystérieux portails, qui les mèneront vers de nouveaux mondes avec encore plus de personnages à découvrir. Pour la toute première fois sur Nintendo SwitchTM les joueurs pourront profiter de six nouveaux mondes à explorer. Chaque monde abritera de nombreuses activités amusantes et des mini-jeux avec différentes thématiques. De la décoration d'intérieur à la gestion d'un café, en passant par les parades de Magical Dream et l'aventure dans les donjons, Disney Magical World 2 : Enchanted Edition offrira une multitude d'activités pour tous.

Disney Magical World 2: Enchanted Edition est disponible depuis le 3 décembre 2021 .

Source : Nintendo