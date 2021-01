Le jeu d'action / infiltration Disjunction débarque en janvier sur Nintendo Switch

Le genre Cyberpunk semble avoir le vent en poupe depuis plusieurs mois. Nouveau projet du genre à débarquer sur Nintendo Switch et supports concurrents, Disjunction est un titre mêlant action et infiltration, développé par Ape Tribe Games. En attendant de pouvoir découvrir le jeu plus en détail sur la console hybride de Nintendo, nous vous laissons retrouver ci-dessous un trailer de présentation, accompagné d'un descriptif officiel. Disjunction est actuellement attendu pour le 28 janvier 2021 .

2048. Après l'arrestation d'un important dirigeant communautaire, New York sombre dans le chaos. Soupçons et accusations fusent de toutes parts, et une drogue baptisée Shard se répand aux quatre coins des bas-fonds de la ville. Alors que l'avenir de la mégapole est en doute, trois citoyens endurcis décident de partir en quête de la vérité et découvrent un complot menaçant d'altérer le destin de la cité.

Inspiré par les grands classiques du tech-noir, Disjunction est un RPG d'action-infiltration à l'atmosphère intense, qui suit trois intrigues entremêlées et vous plonge au cœur d'une histoire réactionnelle où vos actions entraînent de véritables conséquences. Adoptez votre stratégie de prédilection et faites appel à un arsenal de technologies futuristes, de stimuli cybernétiques et d'armes dévastatrices pour vous frayer un chemin à travers les niveaux en disputant des combats d'une brutalité inouïe, ou optez pour l'approche silencieuse en vous adonnant aux joies de la furtivité et en exécutant des attaques incapacitantes avant de disparaître sans laisser de traces. Personne n'a besoin de mourir... à moins que vous n'en décidiez autrement.

Caractéristiques principales :