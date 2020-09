Disjunction - Un nouvel Action-RPG Cyberpunk annoncé sur Nintendo Switch

Sold Out et Ape Tribe Games ont dévoilé ce jour au grand public leur prochaine création : un action-RPG cyberpunk répondant au nom de Disjunction. Attendu sur divers supports dont la Nintendo Switch, Disjunction devrait sortir dans le courant de l'année 2021 . En attendant d'en apprendre un peu plus sur le jeu, nous vous laissons les premières informations officielles, ainsi qu'un trailer nous dévoilant le gameplay du jeu.

Situé dans le monde dystopique d'une ville new-yorkaise quasi-futuriste, Disjonction est un RPG solo, cyberpunk, à action furtive qui suit les récits mêlés de trois personnages alors qu'ils dévoilent un mystère qui va changer le destin de leur ville. Avec un récit interconnecté mettant en vedette trois personnages jouables, les joueurs peuvent choisir leur style de jeu et utiliser un arsenal de technologies futuristes, d'armes et d'améliorations cybernétiques pour engager des combats mortels à fort indice d'octane, ou utiliser des techniques de distraction et des attaques non mortelles pour rester dans l'ombre et éviter la détection. Découvrez une histoire réactive façonnée par vos actions, débloquez des améliorations cybernétiques pour augmenter vos capacités et écrasez des factions entières ou convainquez-les de vous aider. C'est à vous d'écrire votre destin.