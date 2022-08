Disgaea 7 se dévoile au Japon avec un nouveau trailer

Voici une annonce que nous n'avions pas vu venir. Alors que la Gamescom 2022 a officiellement débutée, Nippon Ichi Software vient de faire une annonce surprise pour la suite de sa licence phare : Disgaea 7. Le premier trailer dévoilé met en avant un tout nouveau personnage dénommé Fuji, un samouraï solitaire, et son amie Piririka désignée comme étant une otaku. Attendu pour le 26 janvier au Pays du Soleil Levant, le titre sera disponible sur Nintendo Switch, PS4 et PS5, et arborera le même style graphique de Disgaea 6, à savoir l'abandon des sprites 2D pour des personnages réalisés en 3D style chibi.

Malheureusement, aucune information n'a encore été communiquée concernant la sortie du titre en Occident, ni son éventuelle traduction. En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.