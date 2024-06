Discounty - Votre simulateur de supermarché bientôt disponible sur Nintendo Switch

PQube & Crinkle Cut Games ont annoncé ce jour la sortie prochaine de Discounty. Se présentant comme un simulateur de supermarché, le titre initialement attendu sur Steam aura également le droit à une sortie sur Nintendo Switch et consoles concurrentes dans les prochains mois.

Entrez dans la ville portuaire excentrique de Blomkest, où votre tante vous a confié la gestion de son unique supermarché. Concevez et organisez votre magasin, gérez les stocks, passez à la caisse et concluez des accords commerciaux. Nouez des relations avec les charmants habitants et développez votre empire commercial tout en naviguant dans la dynamique de la communauté. Utilisez tous les outils à votre disposition pour développer votre entreprise, mais soyez vigilant : une croissance rapide pourrait froisser quelques membres de cette communauté très unie. Chercherez-vous à faire des profits sans fin ou à trouver un moyen d'en faire profiter tous les habitants de Blomkest ?