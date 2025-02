Discounty - La simulation de supérette bientôt disponible en grande surface

Vous en avez assez des simulations de vie à la ferme ? Qu'à cela ne tienne, PQube, le développeur indépendant Crinkle Cut Games et Maximum Entertainment France vous proposent de découvrir Discounty, un simulateur de vie et de gestion de supermarché. Le partenariat entre les différentes sociétés citées plus tôt permettra de proposer le jeu en version physique dans les grandes surfaces et boutiques en ligne française sur Nintendo Switch et PS5 dès le 28 août prochain .

Fraîchement arrivé dans la pittoresque ville de Blomkest, votre objectif sera de tenir et faire prospérer un supermarché. Cependant, les habitants ne verront pas tous votre venue d'un bon œil, et l'histoire du jeu dévoilera des rebondissements sombres sur les secrets de la ville ! Gérer les stocks, agencer les rayons, tenir la caisse... Le métier n'est pas de tout repos, mais après une journée bien remplie, vous aurez l'occasion de faire connaissance avec les habitants, connaître leurs intentions et enquêter sur le mystère qui plane autour de votre magasin. Vivez la vie de commerçant et découvrez le fin mot de l'histoire dans Discounty, disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 5 le 28 août 2025. Un accueil chaleureux à Blomkest

Votre tante vous a invité à gérer le magasin local, Discounty, dans la ville portuaire délabrée de Blomkest. Mais attention, tout le monde ne souhaite pas que vous réussissiez. Créez des amitiés (ou faites-vous des ennemis pour la vie)

Explorez Blomkest après les heures d'ouverture et apprenez à connaître les habitants. Transformez-les en clients fidèles de Discounty et découvrez les secrets cachés de la ville. Concevez et décorez votre propre magasin

Créez un magasin accrocheur et efficace en réorganisant les étagères et les produits. Concevez des allées accueillantes pour une navigation facile dans le magasin et ajoutez des décorations pour encourager les achats ! Concluez des accords commerciaux avec les habitants

Les habitants de Blomkest n'apprécient pas les nouveaux arrivants. Gagnez la confiance des fabricants, concluez des accords commerciaux et vendez des produits locaux pour augmenter les bénéfices de Discounty ! Jonglez avec les responsabilités d'un commerçant

Gardez les étagères remplies, les sols propres et la salle de stockage organisée. Appelez rapidement les clients qui font leurs achats pour qu'ils soient satisfaits ! Personne n'aime attendre... Faites de votre supermarché un empire !

Alors que les profits montent en flèche, réinvestissez et développez-vous ! Agrandissez votre magasin pour stocker plus de marchandises et faites-en la publicité dans toute la ville ! Personnalisez votre commerçant

Choisissez votre apparence, choisissez votre tenue et choisissez un nom qui reflète votre style unique. Votre tante vous reconnaîtra toujours, quelle que soit la tenue que vous aurez choisie.