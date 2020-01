Disaster Report 4: Summer Memories s'offre une date de sortie en Europe

Aujourd'hui, NIS America a annoncé la sortie en Occident sur Nintendo Switch (mais aussi PlayStation 4 et PC) de Disaster Report 4: Summer Memories, un titre se déroulant dans un monde dévasté par un séisme monumental et qui, comme son nom l'indique, est le quatrième opus d'une série qui a débuté en 2002 sur PS2. Malgré son sujet, il ne faut pas le confondre avec Disaster : Day of Crisis, une exclusivité mémorable (malgré un développement chaotique) de la Wii, développée il y a dix ans par Monolith Software et que beaucoup de joueurs espèrent revoir un jour...

En attendant, c'est Disaster Report 4: Summer Memories qui sera disponible le le 7 avril 2020 !sur Switch, PC et PS4. Retrouvez ci-dessous le dernier trailer du jeu ainsi qu'une courte présentation.