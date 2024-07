Disaster Band - Un concurrent à Trombone Champ débarque sur Nintendo Switch

Petit phénomène du jeu musical sur PC, Trombone Champ a tenté de se faire une place sur Nintendo Switch en septembre 2023 malgré une jouabilité un peu plus complexe avec une manette. Bien décidé à ne pas laisser le monopole du genre, Produktivkeller Studios et SynDust proposeront à partir du 11 juillet 2024 leur propre jeu de rythme chaotique : Disaster Band. Pour avoir un aperçu de la cacophonie musicale qui vous attend, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Jusqu'à 4 joueurs peuvent prendre leurs instruments sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch et tenter de maîtriser les morceaux de musique classique inclus, d'étendre leur bibliothèque via Mod.io ou de faire de leur mieux pour jouer l'une des chansons fournies par la communauté. Disaster Band permettra un multijoueur multiplateforme complet, donc quelle que soit votre plateforme préférée, les membres du groupe seront faciles à trouver.



Wolfgang Amadeus Mozart disait que la musique ne se trouve pas dans les notes, mais dans le silence qui les sépare. Tous ceux qui prennent Disaster Band et jouent en solo, au sein d'un duo dynamique, d'un trio terrible ou d'un quatuor excentrique seront d'accord, une fois qu'ils auront pris des instruments classiques comme le violon, la flûte, le violoncelle ou le trombone, ou même l'un des instruments plus exotiques, et qu'ils essaieront de suivre les notes afin de se frayer un chemin dans les classements mondiaux.



Il n'y a rien de mal à jouer faux - à moins que vous ne vouliez atteindre le meilleur score. Mais avec la liberté créative de jouer n'importe quelle note à n'importe quel moment, vous pouvez vous entraîner ou improviser, tout en découvrant la musique. Et n'oubliez pas : C'est en forgeant qu'on devient forgeron ! Et la perfection vous permettra éventuellement d'obtenir de meilleurs scores. Mais où est le plaisir dans tout cela ? Avec le moteur sonore dynamique de Disaster Band, même le fait de jouer des fausses notes permet de s'amuser énormément et de se divertir à l'infini, quel que soit son âge ou son niveau.