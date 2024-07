Disaster Band - L'Assasymphonie a débuté sur Nintendo Switch

Après la sortie de Trombone Champ, Produktivkeller Studios et SynDust proposent leur propre version de la cacophonie musicale avec Disaster Band. Disponible depuis le 11 juillet 2024 sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Disaster Band est un jeu de rythme qui vous tiendra en haleine. Avec sa facilité de prise en main et ses contrôles intuitifs, jouez librement avec les instruments inclus sur la piste de votre choix. Ce n'est pas tout : vous pourrez également jouer en ligne avec vos amis et faire la fête ensemble ! Ou vous pouvez rejoindre de parfaits inconnus pour un concert improvisé mémorable. Mieux vous jouerez, plus vous grimperez dans les classements mondiaux. Relevez le défi et faites partie des meilleurs... ou des pires.

Tout le monde a le droit de jouer faux

Entraînez-vous et improvisez sur chaque piste grâce à la liberté créative de Disaster Band : jouez la note que vous voulez, quand vous voulez, et profitez de la musique. N'oubliez pas : la perfection vient avec l'entraînement. Et la perfection vous apportera d'excellents scores. Mais jouer faux, c'est mieux, non ? Grâce au moteur son dynamique de Disaster Band, même les fausses notes sont amusantes !

Fonctionnalités