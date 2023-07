DINOSAURS: Mission Dino Camp - Un nouveau jeu éducatif se dévoile sur Nintendo Switch

Basé sur les célèbres figurines schleich, Wild River Games vient d'annoncer la sortie d'un nouveau jeu éducatif dénommé DINOSAURS: Mission Dino Camp. Sur la Nintendo Switch, les joueurs auront la possibilité de faire l'acquisition du jeu d'action/aventure en versions physique et dématérialisée dans le courant de l'automne. En attendant plus d'informations, nous vous laissons découvrir ci-dessous le communiqué officiel du jeu accompagné d'un premier teaser.

Avec DINOSAURS: Mission Dino Camp, une autre gamme de la marque schleich® prend vie à l’écran. Pia Flohr, responsable des licences et des partenariats Schleich GmbH précise : "Les fans des figurines schleich® DINOSAURS seront ravis de découvrir leurs dinosaures sous un autre jour. Un grand nombre de figurines et de sets de jeu très appréciés figureront dans DINOSAURS: Mission Dino Camp. Jack, le chercheur de dinosaures, permettra aux familles de vivre des aventures passionnantes." Ralf Gronwald, Président Directeur Général de Wild River Games GmbH ajoute : "Nous sommes très fiers de collaborer avec Schleich et ActaLogic pour faire vivre les figurines populaires schleich® DINOSAURS sur les écrans dès cet automne".

Dans DINOSAURS: Mission Dino Camp, les joueurs se glissent dans la peau de Jack, un jeune héros qui part à la découverte de la jungle amazonienne sombre et profonde. Ici, des vues magnifiques, des plateaux merveilleux et des forêts denses ne demandent qu'à être explorés. Équipés d'un fusil tranquillisant et de plusieurs véhicules, les joueurs se frayent un chemin à travers ce monde rempli d'action et de dinosaures. Leur mission ? Traquer les dinosaures afin de les transporter jusqu’au camp de base pour prendre soin d’eux. Au fil du jeu, les explorateurs apprennent à sonder la jungle tropicale et ses temples anciens, résoudre des énigmes, percer des mystères et franchir des obstacles difficiles afin de protéger tous les dinosaures du puissant volcan qui menace d'entrer en éruption. Au cours du jeu, les joueurs sont confrontés, entre autres, au rusé Vélociraptor, au timide Brontosaure et au tout-puissant T-Rex.

Le jeu prend en charge des options de dialogue en allemand, anglais et japonais, ainsi que les textes en français, italien, espagnol, néerlandais et coréen.