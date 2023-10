DINOSAURS: Mission Dino Camp schleich est disponible sur Nintendo Switch

Basé sur les figurines populaires schleich pour enfant, DINOSAURS: Mission Dino Camp schleich propose aux joueurs de protéger les dinosaures comme une possible éruption volcanique. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir la bande-annonce du jeu ci-dessous.

Les DINOSAURS schleich ® ont pris vie et ont besoin de ton aide ! En tant que membre de l'équipe Dino, embarque dans une aventure pleine d'action au cœur de la jungle amazonienne pour trouver et sauver les créatures géantes légendaires.

Explore et découvre une vaste jungle amazonienne avec des environnements à couper le souffle et des temples oubliés d'une civilisation ancienne pleine de mystères et de défis.

Traverse les pistes dangereuses de la jungle que tu parcoures à pied et engage-toi dans des courses pleines d'adrénaline avec les véhicules de l'équipe Dino (tout-terrain/quad/hélicoptère).

Abats les dinosaures à l'aide d'un pistolet paralysant et d'un tranquillisant tout en évitant de te faire attaquer pour les transporter vers la base de l'équipe Dino.

Soigne et guéris les dinosaures en ramassant des plantes et d'autres ingrédients et utilise des médicaments pour les remettre sur pied.

Découvre et interagis avec tes dinosaures préférés comme le Brontosaure, le Vélociraptor, le puissant T-Rex et bien d'autres dinosaures et personnages connus de DINOSAURS schleich® !