DINKUM s'offre une sortie mondiale sur Nintendo Switch

Le jeu de simulation de vie dans l'Outback australien aka DINKUM a officiellement atterri sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous. Pour rappel, le titre de James Bendon est actuellement proposé au prix de 19,99€.

UN SIMULATEUR DE VIE COZY, MAINTENANT DISPONIBLE SUR NINTENDO SWITCH

Dinkum invite les joueurs à construire leur vie dans le bush australien, où chaque jour apporte une nouveauté à découvrir. Les joueurs peuvent établir et personnaliser leur propre village et transformer une parcelle de nature sauvage en une ville florissante entourée de collines ondulantes, de forêts denses et de plages ensoleillées.

Qu'il s'agisse de cultiver des terres, d'élever des animaux, de pêcher dans les rivières ou d'exploiter des mines souterraines, Dinkum offre un mélange de simulation de vie relaxante et de gameplay de survie qui récompense la créativité et la curiosité. Les joueurs peuvent également explorer les nombreux biomes de l'île, en découvrir les secrets et se lier d'amitié avec des habitants hauts en couleur qui apporteront de la vie et du caractère à leur communauté en pleine expansion.

La version Nintendo Switch apporte des commandes optimisées, une UI et UX repensées pour jouer en mode portable, ainsi que des performances fluides en mode portable et en mode docké. Les joueurs peuvent profiter pleinement de l'expérience en mode multijoueur local ou en ligne, et construire et explorer ensemble l'Outback. Une démo gratuite est également disponible sur le Nintendo eShop pour tous les joueurs impatients de s'aventurer l’Outback.