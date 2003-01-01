Dinkum dévoile une nouvelle bande-annonce en live-action

KRAFTON est ravi de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce live-action de son titre Dinkum, le jeu de simulation de vie insulaire qui sortira sur Nintendo Switch le 6 novembre. Cette vidéo reflète le plaisir de créer, d'explorer et de se détendre, apportant au monde réel l'ambiance apaisante du jeu. Dans Dinkum, les joueurs peuvent “créer leur propre vie insulaire à tout moment et en tout lieu”.

Dinkum invite les joueurs à établir leur propre campement sur une île sauvage qui abrite une faune unique et de nombreuses ressources. De l'agriculture à la pêche en passant par l'artisanat, la chasse, l'élevage et l'exploration, les joueurs peuvent construire, personnaliser et façonner leur vie sur l'île comme ils le souhaitent. Cette ersion Nintendo Switch présente un mode coopératif multijoueur pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs afin de collaborer et de développer des villes ensemble.

Un Succès Indépendant Confirmé

Après cinq ans de développement, Dinkum a d'abord été lancé en accès anticipé sur Steam en juillet 2022, avant d'atteindre la version 1.0 complète en avril 2025. Depuis, le jeu s'est vendu à plus de 1,4 million d'exemplaires dans le monde et affiche une note “Très positive” de 92 % sur Steam, reflétant l'engagement de sa communauté de joueurs internationale.