Diesel Legacy: The Brazen Age - Un nouveau jeu de combat 2D annoncé sur Nintendo Switch

Nouvelle création signée Modus Studios, Diesel Legacy: The Brazen Age se présente comme un jeu de combat 2D en 2 VS 2, et se jouant sur 3 profondeurs d'écran. Si nous n'avons pas encore de date de sortie officielle à nous mettre sous la dent, nous savons que le titre est confirmé sur Nintendo Switch, et qu'une démo est d'ores et déjà disponible sur Steam.

La métropole animée de New Libertis, connue par ses habitants sous le nom de Ville de Fer, est une merveille technologique inspirée du dieselpunk. Tout cela grâce à FALCORP Industries, une corporation qui cherche à faire accéder l'humanité à un niveau d'existence supérieur. Bien sûr, cette ascension ne concerne pas la classe ouvrière de la ville. Livrée à elle-même dans les rues de la ville de fer, une bataille pour le destin de demain s'engage.



Diesel Legacy : The Brazen Age bouleverse la formule traditionnelle des jeux de combat en plaçant les matchs coopératifs 2v2 en local et en ligne au centre de l'arène. Le jeu propose 10 personnages jouables au lancement (dont 4 sont disponibles dès maintenant dans la bêta ouverte), offrant des attaques dévastatrices distinctes et des changements significatifs dans la dynamique de l'équipe et les correspondances.



Les combats se déroulant sur trois couloirs, la stratégie est un élément clé de tout affrontement sur Diesel Legacy. Allez-vous changer de voie et attaquer par surprise votre ennemi par derrière, ou allez-vous plutôt vous retirer pour retrouver vos repères pendant que votre partenaire prend l'avantage ? Si votre partenaire prend trop d'assaut, il n'est pas complètement exclu du combat. En cas de défaite, les combattants assommés peuvent aider leur coéquipier à parer les attaques depuis l'au-delà, en canalisant l'énergie pour l'aider à se sortir d'une situation délicate.



Diesel Legacy : The Brazen Age utilise le tout nouveau code réseau RealMatchä de Modus Studios, garantissant que vous ne manquerez pas un seul coup de poing lors d'un match en ligne. Diesel Legacy : The Brazen Age propose également des modes entraînement et histoire complets et permet aux joueurs d'affronter des adversaires IA pour parfaire leurs compétences.