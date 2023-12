Diesel Legacy: The Brazen Age - Le jeu de combat en 2 VS 2 aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

Modus Games et Just For Games viennent de signer un partenariat concernant la distribution du nouveau jeu de combat en 2 VS 2 dénommé Diesel Legacy: The Brazen Age. Initialement annoncé sur Steam pour une sortie courant 2024, le titre aura également le droit à une sortie sur Nintendo Switch et PS5 en dématérialisé, mais également en version physique.

À propos de Diesel Legacy: The Brazen Age : Des champions téméraires et audacieux devront se soulever et lutter pour le futur… Il y a trente-cinq ans, la métropole fourmillante et animée de New Libertis voit le jour à la suite d'une explosion phénoménale d'avancées technologiques. Dans le cadre de cette nouvelle ère, l'industriel Hieronymus Frazer cherche à assurer sa prospérité et inaugurer l'ascension la plus spectaculaire de l'élite humaine. À cette fin, tout, absolument tout, est susceptible de servir de sacrifice à sa vision grandiose. Le destin de la ville est entre vos mains ! Diesel Legacy est un jeu dessiné à la main qui propose des combats 2 vs 2 : quatre joueurs divisés en deux équipes dans le même niveau, en même temps. Cette version unique de la formule traditionnelle des jeux de combat en 2D apporte un tout nouveau degré de stratégie où la coopération devient la clé du succès. Unissez vos forces avec votre coéquipier pour prolonger les combos, éliminer la pression de l'équipe adverse et effectuer un double KO pour gagner ! Caractéristiques principales : Déterminez le destin de la Cité de fer : Guidez personnages à travers leur mode Histoire unique dans un univers à la dieselpunk. La lutte pour le futur est à son paroxysme !

Des bagarres remplies d'action 2 vs 2 : Quatre joueurs sélectionnent un personnage parmi une liste de options dynamiques et s'affrontent simultanément en ligne ou hors ligne !

Un combat, trois circuits : Tournez autour de vos adversaires dans plus de 10 niveaux complexes. Passez de circuit en circuit pour vous donner un avantage et mener le combat dans une nouvelle dimension !

À terre... Pas KO ! : Si un joueur est vaincu, le combat ne s'arrête pas là. Esquivez des attaques outre-tombe, canalisez votre essence pour aider votre coéquipier à se libérer et aidez-le à surmonter tous les obstacles !

Netplay mondial : Des combats en ligne multijoueurs à 4 joueurs avec RealMatch, un rollback netcode garantissant des parties sans latence.

Mode d'entraînement complet : Améliorez votre niveau en solo ou avec un partenaire ! Entraînez-vous à faire des combos, enregistrez ou analysez des situations, examinez les hitboxes et les frame data, et affinez votre stratégie d'équipe ensemble en utilisant un large éventail d'outils adaptés aux joueurs de tous niveaux.

Système de Replay avancé : Apprenez de vos erreurs... et des erreurs des autres ! Examinez des parties avec les fonctions d'avance rapide et de retour en arrière, en affichant les frame data et hitboxes, et en utilisant la lecture image par image, avec la possibilité de reprendre le contrôle et rentrer dans le jeu à tout moment pour refaire le combat et changer votre sort.