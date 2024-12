Diesel Legacy: The Brazen Age - De la baston en solo ou en co-op disponible sur Nintendo Switch

Si vous aimez combattre en solo ou en coopération, Maximum Entertainment vient de lancer le jeu de combat co-op Diesel Legacy: The Brazen Age sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour l'occasion, nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Des champions téméraires et audacieux devront se soulever et lutter pour le futur…

Il y a trente-cinq ans, la métropole fourmillante et animée de New Libertis voit le jour à la suite d'une explosion phénoménale d'avancées technologiques. Dans le cadre de cette nouvelle ère, l'industriel Hieronymus Frazer cherche à assurer sa prospérité et inaugurer l'ascension la plus spectaculaire de l'élite humaine. À cette fin, tout, absolument tout, est susceptible de servir de sacrifice à sa vision grandiose. Le destin de la ville est entre vos mains !

Diesel Legacy est un jeu dessiné à la main qui propose des combats 2 vs 2 : quatre joueurs divisés en deux équipes dans le même niveau, en même temps. Cette version unique de la formule traditionnelle des jeux de combat en 2D apporte un tout nouveau degré de stratégie où la coopération devient la clé du succès. Unissez vos forces avec votre coéquipier pour prolonger les combos, éliminer la pression de l'équipe adverse et effectuer un double KO pour gagner !