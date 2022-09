Die by the Blade - Le jeu de combat en mode One Shot annoncé pour 2023 sur Nintendo Switch

Il avait fait une belle impression lors de son annonce, Die by the Blade revient aujourd'hui pour annoncer sa sortie sur consoles et PC. Pour rappel, Die by the Blade propose un jeu de combat où le moindre coup porté entraîne la mort du personnage. Attendu pour le 3 novembre sur PC et supports concurrents, la version Switch sortira quant à elle courant 202 3. En attendant, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Die by the Blade est un jeu de combat à 1 contre 1 centré sur les armes où la différence entre la victoire et la mort peut se résumer à un seul coup de lame. Tracez votre chemin dans ce monde samouraï-punk avec rien d'autre que votre arme de confiance à vos côtés dans la campagne solo axée sur l'histoire ou écrasez vos amis en mode multijoueur local ou en ligne. Vous recherchez un défi plus important ? Testez vos compétences contre des guerriers inconnus dans des matchs classés en ligne et prouvez que vous êtes le champion incontesté. Dans Die by the Blade, il n'y a pas de barres de santé, vous ne pouvez donc pas vous permettre de baisser votre garde. Le système d'élimination en un coup ne laisse aucune place à l'erreur. Si vous voulez survivre, vous devrez maîtriser la mécanique de parade, mémoriser les combos de l'arme choisie et aiguiser vos réflexes. Le vainqueur d'une bataille peut se décider en quelques secondes, alors préparez-vous à de multiples combats rapides contre vos adversaires. Aurez-vous ce qu'il faut pour devenir un maître samouraï ? Ou tomberez-vous comme d'innombrables autres avant vous ? Caractéristiques Un coup fatal - Il suffit d'un seul coup dans des combats tendus, basés sur un coup fatal.

Choisissez votre style de jeu - Un large éventail d'armes avec des mouvements différents.

Affrontements multijoueurs - Prenez part au combat en ligne grâce aux modes en ligne avec classement.

Personnalisation - Adaptez le style de votre personnage comme bon vous semble.

Rencontres brutales - Démembrez vos adversaires avec une précision brutale.

Bienvenue dans le samouraï-punk - Un style artistique unique qui allie une esthétique cyberpunk à des thèmes d'inspiration japonaise.