Die by the Blade - Un nouveau jeu de combat sanglant dévoilé sur Nintendo Switch

Prêt pour une expérience de combat à l'arme blanche immersive ? Puisant son inspiration du côté du jeu Bushido Blade, Die by the Blade est un jeu de combat développé par Triple Hill Interactive et Grindstone. Sa caractéristique principale tient dans la manière dont les dommages seront plus ou moins handicapants suivant les zones touchées, avec possibilité de mourir avec un coup bien placé. Attendu dans le courant de l'année 2022 sans plus de précisions à l'heure actuelle, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Associant un gameplay stratégique à une touche brutale et calculée, chaque arme de Die by the Blade définit les mouvements des différents personnages personnalisables. Qu'il s'agisse de la précision du Katana, de la maniabilité rapide et tactile du Wakizashi ou du rythme lourd et brutal du Nodachi, chaque arme offre des styles de jeu différents dans des combats tendus en 1 contre 1 dans les modes en ligne et solo.

En réunissant une équipe de vétérans du jeu, dont le cofondateur de Codemasters, le développeur de NBA Jam et d'autres cadres supérieurs, les ambitions de Kwalee dans l'espace PC et console ont conduit à la mise en place d'un département vétéran expérimenté dans les Indie Premium (III) et les hit-parades AAA, avec Die by the Blade qui devrait être un ajout passionnant au prochain catalogue de jeux PC et console de Kwalee.

