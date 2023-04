Die After Sunset - le roguelike de Playstark sortira en 2023 sur Nintendo Switch

Après une sortie sur Steam en 2022, Die After Sunset s'apprête à s'offrir une sortie sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series X dans le courant de l'année 2023. PQube et le développeur Playstark ont également annoncé que des versions physique avec code de téléchargement uniquement sont également disponible en précommande dès maintenant pour la Nintendo Switch et la PS5

Die After Sunset est un jeu de tir roguelite en vue objective proposant une gestion unique de la lumière et de l'obscurité. Triomphez de 5 niveaux uniques en un seul parcours dans cette interprétation novatrice du genre roguelite. Avec des douzaines d'objets, d'équipements, de capacités et d'avantages à combiner à chaque parcours, vous devez vous préparer pour devenir aussi puissant que possible avant l'arrivée du boss ! Si vous échouez, vous recommencez au point de départ...

Entre deux parcours, débloquez de nouveaux objets, statistiques et équipements, voire de nouveaux personnages jouables, pour chasser les envahisseurs murkors une bonne fois pour toutes !

Bien qu'adorablement maladroits en pleine lumière, les murkors se transforment en monstres redoutables une fois dans l'obscurité. Alors que le soleil se couche à chaque niveau, choisissez comment combattre l'ennemi et utiliser la lumière à votre avantage pour garder ces fichus murkors sous contrôle ! Franchirez-vous ce précipice englouti dans les ombres ? Ou pourrez-vous faire entrer un peu plus de lumière dans ce lieu ?

Le boss approche et le temps presse ! Achevez des quêtes et des défis aléatoires, tandis que vous traversez chaque niveau, pour retarder l'arrivée du boss et vous équiper judicieusement avec de nouvelles armes, capacités et technologies. Accumulez de l'EXP, obtenez de meilleurs équipements, et jetez-vous dans la bataille après vous être préparé du mieux possible. Des coffres sont répartis dans chaque niveau ; trouvez-en et déverrouillez-en autant que vous le pourrez pour augmenter vos chances de durer jusqu'au crépuscule !

Chaque parcours de Die After Sunset est absolument unique ; des défis que vous remplirez, aux avantages et aux capacités que vous gagnerez en récompense, jusqu'aux coffres à piller. Les quêtes et les défis sont générés de façon procédurale à chaque niveau ; c'est à vous de décider auxquels vous vous attaquerez pour en récolter les récompenses. Meilleures seront vos performances dans chaque niveau, meilleures seront vos récompenses. Combinez vos armes, vos équipements et vos capacités à chaque fois et préparez un parcours irrésistible !

Entre les niveaux, débloquez diverses nouvelles statistiques de jouabilité, de nouveaux objets, des capacités et même de personnages jouables ! À l'occasion, les ennemis laissent derrière eux du « mucus » qui peut être emmagasiné une fois par niveau, si vous pouvez trouver le dépôt. Des améliorations mineures, telles qu'une esquive plus rapide et un double saut, aux modificateurs des règles du jeu comme 2 banques par parcours et des distributeurs d'objets !