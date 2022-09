Dicey Dungeons s'offre une version physique sur Nintendo Switch estampillée Super Rare Games

Sorti initialement en décembre 2020, Dicey Dungeons prépare sa (re)sortie sur Nintendo Switch cette fois-ci en version physique grâce au nouveau partenariat entre Terry Cavanagh et Super Rare Games. Le jeu de carte façon roguelike sortira sur ce bon vieux format cartouche à partir du 22 septembre 2022 , exclusivement sur la boutique en ligne de Super Rare Games. Cette édition physique sera limitée à 5000 exemplaires au total, et intégrera :

Dans ce nouveau roguelike à construction de deck au rythme effréné créé par Terry Cavanagh, Chipzel et Marlowe Dobbe, vous affronterez des monstres, vous découvrirez du butin de qualité, et vous ferez progresser vos héros afin de terrasser la Déesse de la Chance, Lady Aléa en personne. Peaufinez soigneusement vos stratégies, afin de tenir tête à l'incertitude d'un lancer de dés...

Incarnez six personnages différents, proposant chacun un style de jeu et des capacités uniques. Maîtrisez chaque classe et trouvez celle qui correspond le mieux à votre style afin de survivre dans un monde charmant, mais pourtant débordant de surprises et de secrets.

Parviendrez-vous à en sortir vivant ? Peut-être... Mais soyez sûr que la chance ne sera pas de votre côté !