Dice Legacy - Les dés sont jetés pour sa sortie sur Nintendo Switch

Et si pour la rentrée vous optiez pour un jeu de construction de vile et de survie où vos actions sont établies par de simples dés ? Annoncé il y a quelques jours sur Nintendo Switch, le nouveau titre de Ravenscourt et DESTINYbit Dice Legacy vient d'officialiser sa date de sortie sur Nintendo Switch. Il ne faudra pas attendre longtemps pour mettre la main sur ce titre atypique, le jeu étant attendu pour le 9 septembre 2021 .

Cette annonce est accompagnée d'un nouveau trailer de Dice Legacy que nous vous laissons retrouver ci-dessous. Une occasion idéale pour en apprendre davantage sur l'univers du titre et son gameplay.