Dezatopia et Mecha Ritz: Steel Rondo reviennent dans une compilation physique sur Nintendo Switch

Vous savez ce qu'on en commun les titres Dezatopia et Mecha Ritz: Steel Rondo ? Ils s'agit de deux jeux de tir arcade parus sur l'eShop entre 2020 et 2022, et ils reviennent cette année dans une compilation physique en exclusivité sur la boutique Strictly Limited Games. Comme d'habitude avec le distributeur, la compilation sera proposée en édition simple et en édition collector.

Contenu de la Special Edition

Jeu pour Nintendo Switch

Boîte spéciale à édition limitée

Manuel de jeu en couleurs

Staff Book, environ 80 pages contenant des informations sur les développeurs des deux jeux.

Bande-son originale sur 2 CD

Affiche double face, format A3

A propo de Mecha Ritz: Steel Rondo La description Situé dans un monde mécanisé, l'histoire commence avec un jeune scientifique de renommée mondiale nommé Veloce. Un jour, elle a inventé "Mecha" et a éradiqué l'humanité avec sa création, recréant un monde métallique rempli de Mechas. Pilotez le dernier espoir de l'humanité, un Mecha imprégné de volonté humaine, à travers l'assaut des vagues ennemies. Pourtant, alors que les marées des batailles tournent et que le monde se révèle, il y a peut-être plus que ce qui saute aux yeux. Avec une bande-son FM Synth et un design visuel distinctif, Mecha Ritz: Steel Rondo combine une esthétique rétro avec des sensibilités modernes. En plus des commandes simples, des étapes artisanales et des éléments à débloquer passionnants, vous vous retrouverez à revenir pour plus. Caractéristiques! Classic Arcade Shoot 'Em Up - Action de tir frénétique au rythme effréné.

Système de classement dynamique - S'ajuste automatiquement pour faciliter l'arrivée de nouveaux joueurs ou défier les vétérans.

Un monde rétro coloré - Des visuels stylisés mêlant graphismes vectoriels et pixel art.

Apocalyptic Mechanized Setting - Une histoire de génie destructeur et de volonté humaine.

Deep Satisfying Combat - 15 étapes artisanales avec 40 boss uniques.

Éléments à débloquer passionnants - 12 Mechas jouables, des chemins de ramification, des fins multiples, et plus encore.

Bande sonore basée sur un synthétiseur FM - 36 pistes originales pour accompagner votre voyage.

A Propos de Dezatopia Des créatures étranges et inhabituelles habitaient le sous-sol de la Terre, inconnues de l'humanité. C'était jusqu'à ce que Momoko, une lycéenne obsédée par la mode, les découvre accidentellement. Ensemble, ils ont comploté pour combiner les civilisations au-dessus et au-dessous de la surface pour créer un nouveau monde: Dezatopia. Le joueur contrôle Akane et Aoba, les camarades de classe de Momoko qui ont été embauchés pour aider à commencer la construction du pont souterrain imposant jusqu'à ce qu'ils découvrent l'étendue de ses plans. Ils ont décidé de contrecarrer les ambitions de Momoko et de ses fidèles bêtes avec leur vaisseau de travail, le Speleological Fighter Pink Aurora. L'engin dispose de quatre armes uniques et intuitives pour lutter contre les ennemis de toutes les directions. Les améliorations et les objets peuvent également être achetés dans un magasin en plein vol, mais ces avantages sont contrés par un système de difficulté dynamique qui s'adapte automatiquement au niveau de compétence du joueur pour garantir que son expérience, sa stratégie, sa technique et sa chance sont toujours testées. Chaque étape est remplie d'une variété de gadgets surprenants ainsi que de boss distinctifs qui attendent à la fin dans des machines massives. Ceux-ci sont disposés dans des itinéraires prédéterminés pour une rejouabilité élevée. Le pixel art détaillé et l'animation fluide donnent vie aux arrière-plans souterrains, et la familiarité rétro de la bande-son du synthétiseur FM rend les mélodies originales mémorables. Tout se combine pour un spectacle audiovisuel vraiment vivant. Le casting de personnages, des trois lycéens humains aux étranges créatures souterraines, est également rempli de personnalité. Leurs aspirations et leurs raisons de se battre forment l'épine dorsale de l'histoire décalée. Ce jeu vaste et détaillé peut être apprécié par n'importe qui, n'importe où, et il offre une expérience pas comme les autres. Ressentez-le par vous-même.

Source : Strictlylimitedgames