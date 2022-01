Dexter Stardust : Adventures in Outer Space annoncé sur Nintendo Switch

Fruit du nouveau studio Dexter Team, Dexter Stardust : Adventures in Outer Space propose aux joueurs de découvrir une nouvelle aventure en Point & Click reprenant le style des séries TV des années 60. Attendu pour le 3 mars 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous un trailer du jeu ainsi qu'un descriptif complet.

L'espace ! Dexter Stardust a échappé de justesse aux Vreesiens, habitants de la menaçante Planète X, qui ont envoyé une flotte de robots pour détruire toute vie sur Terre. Aujourd'hui, vingt ans plus tard, un homme mécanique de la 10ème planète cherche à communiquer à Dexter un message très important : il est la clé pour sauver à la fois les humains et les Vreesians. Jouez le rôle de Dexter Stardust, amateur de tacos, alors que lui et son amie Aurora vont vivre la plus grande aventure de leur vie et découvrir le mystère du robot de la planète X !

Un jeu d'aventure classique

Conçu comme une aventure classique de type point and click, vous pouvez marcher, parler et interagir avec tout ce qui vous entoure. Utilisez et ramassez les objets de l'inventaire pour résoudre des énigmes dans plus de 100 scènes uniques.

5 épisodes en un seul jeu

Jouer à Dexter Stardust, c'est comme regarder les épisodes successifs d'un dessin animé du samedi matin ! Avec un total de 5 épisodes, n'hésitez pas à sauter ou à rejouer n'importe quel épisode à tout moment.

Entièrement interprété par des voix

Tous les personnages, les cutscenes et le gameplay sont entièrement interprétés par des voix !

Une aventure pour tous

Toute la famille peut partir à l'aventure dans l'espace. Avec son gameplay non violent, son histoire incroyable, ses énigmes logiques et ses commandes faciles, Dexter et sa bande ne manqueront pas de sauter de l'écran à votre cœur.