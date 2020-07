DEX s'offre une version physique en édition très limitée

Attendu pour le 24 juillet 2020 , le RPG cyberpunk Dex devait sortir initialement sur eShop seulement. Si l'absence de version boîte pouvait en bloquer plus d'un, Red Art Games vient d'annoncer qu'une version physique sera de sortie d'ici la fin de l'année. Disponible en précommande sur le site de Red Art Games à partir du 23 juillet à 17h , Dex sera limité à 2800 copies et proposé à 29,99€.

Explorez, combattez, discutez et tracez votre chemin dans le monde cyberpunk de ce RPG d'action en 2D ! Une organisation tentaculaire veut votre mort, tandis que vous traversez la ville futuriste de Harbor Prime et rencontrez des alliés dans votre quête contre le système. Dans cette aventure cyberpunk inspirée de Blade Runner, vous choisissez votre style de jeu : assassin silencieux, pirate informatique, diplomate ou as de la gâchette ?