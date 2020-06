Dex - Le RPG Cyberpunk 2D débarque en juillet sur Nintendo Switch

Si les consoles concurrentes auront l'occasion de découvrir Cyberpunk 2077 d'ici la fin de l'année, la Nintendo Switch de son côté pourra compter sur Qubic Games pour nous offrir le RPG Cyberpunk 2D Dex. Développé par Dreadlocks Limited, cet open-world en 2D vous conduira dans un univers dystopique dans la peau de Dex, une femme dotée de capacités uniques qui lui attireront bien des ennuis dans la ville de Harbor Prime. Attendu sur l'eShop le 24 juillet 2020 , Dex sera proposé au prix de 19,99€. Vous pourrez également l'avoir au prix de 14,99€ si vous optez pour une précommande.

Vous incarnez Dex, une mystérieuse fille aux cheveux bleus dont les capacités hors du commun attirent l’attention d’une puissante et énigmatique organisation. Explorez les rues brumeuses et futuristes de Harbor Prime dans cette dystopie en monde ouvert. Découvrez des rumeurs et des intrigues, forgez des alliances et affrontez des adversaires redoutables dans une tentative insensée d’éliminer le système !

Le monde de Dex est conçu comme un hommage aux références du néo-noir et cyberpunk avec un scénario mature, une atmosphère sombre et des personnages uniques. Le gameplay prend le meilleur des jeux de plateforme et d'action 2D classiques et l’associe à des éléments RPG poussés, des dialogues interactifs et des combats en temps réel.

Personnalisez votre style de jeu en choisissant les compétences et l'équipement de votre personnage - assassinez en silence, jouez les têtes-brûlées, soyez un diplomate rusé ou piratez le cyberespace. Brouillez la frontière entre être humain et "cyborg" en installant des augmentations qui vous confèrent des capacités surhumaines et ouvrent de nouveaux chemins dans Harbor Prime - comme dans les Metroidvania classiques.