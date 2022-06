Devolver Digital annonce son prochain événement, le Devolver Marketing Countdown to Marketing

Répondant toujours à l'appel quand il s'agit de faire des annonces rocambolesques, Devolver Digital vient de confirmer la tenue de son prochain show répondant au nom de Devolver Marketing Countdown to Marketing. Attendu le 9 juin à 23h59 heure française , cet événement d'une trentaine de minutes mettra en avant les prochaines productions du studio, avec un invité d'honneur en la personne de Suda51 ( Killer7, No More Heroes etc.). Pour suivre l'événement, il vous suffira de les rejoindre sur Twitch à la date et l'heure indiquées plus tôt. En attendant, nous vous laissons découvrir le communiqué officiel ci-dessous, accompagné de la vidéo teaser de l'événement.

Tandis que l’industrie patauge dans un marasme communicationnel déroutant, entre événements annulés et conférences tristounes, Devolver Digital prend courageusement ses responsabilités avec un assaut marketing décomplexé prévu pour le 9 juin prochain à 23h59 (heure française), en direct sur Twitch.tv/Twitchgaming. Ce Devolver Marketing Countdown to Marketing met le paquet sur les 30 minutes d'attente fiévreuse qui caractérisent chaque événement de l'industrie depuis bien trop longtemps, avec pour ambition de mettre en avant sa production future, aussi brillante qu'iconoclaste. Une interrogation demeure. Y'a quoi après le compte à rebours ? Des études de marché complexes et particulièrement disruptives ont permis aux Scientifistes de Devolver de comprendre que c’est au moment du compte à rebours qui précède un événement marketing lambda que les attentes du public sont au plus haut, juste avant qu’un inévitable sentiment de déception mâtinée de trahison envahisse cette engeance passionnée. Devolver entend capitaliser sur le potentiel de ce show avec le meilleur compte à rebours de l’histoire de l’industrie du jeu vidéo. Mais à quel prix ? Rejoignez les masses anxieuses pour au moins quatre annonces de jeux vidéo avec le compte à rebours le plus attendu de l'été. 3.2.1… Marketing !