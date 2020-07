Devolver Digital annonce un Direct pour le 11 juillet

Désormais un habitué des présentations à l'E3 et autres salons du jeu vidéo, l'éditeur Devolver Digital vient de confirmer que la société allait tenir le Devolver Direct 2020 le 11 juillet prochain à 21h heure de Paris .

Comme les autres événements numériques liés au jeu vidéo, la présentation sera diffusée sur leur page Twitch et également sur Steam. En attendant de découvrir l'actualité de l'éditeur, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel.

Devolver Digital Direct décoche un direct (du gauche) à l'industrie vidéoludique le 11 juillet



Après la vague verte qui a pris d’assaut les terres de France (et de Navarre). Devolver Digital mettra une claque à une industrie pleutre et superfétatoire avec son Devolver Direct 2020. Ersatz de conférence E3 ou champ d’honneur des rebelles de la scène indie, ne manquez pas l’immanquable le 11 juillet à 12h00, heure américaine. Pour les procrastinateurs français, il sera exactement 21 heures de PARIS (bandes de jacobins).

Comme tout bon direct ironiquement iconique, la présentation est préenregistrée en direct sur Twitch et Steam.

La conférence de cette année perpétuera la tradition de promesses disproportionnées assortie de révélations, de présentation de gameplay, d’annonces de dates de sortie...et que serait la conférence Devolver sans ses invités si spéciaux venus de l’industrie et d’ailleurs.

L'étonnante mauvaise utilisation du budget RP et marketing se terminera par quelques surprises ronflantes avec des démos immédiatement disponibles. Tout cela, bien évidemment à destination des masses niaisement béates, avides de découvrir Carrion, Disc Room et un jeu non annoncé. Peut-être qu’un titre supplémentaire fera aussi son apparition... mais comme on vit dans l’instant, qui vivra verra. Donc, mystère et boule de gomme comme disent les sages.