Deux jeunes Singapouriens arrêtés pour escroqueries liées à la Nintendo Switch

Les arnaques existent depuis toujours, et la Nintendo Switch ne fait pas exception... Channel News Asia a révélé que 2 jeunes Singapouriens, respectivement âgés de 19 et 20 ans, ont été arrêtés pour escroqueries envers d'autres personnes. Ils avaient publiés sur le site Carousell une fausse liste de précommande de Nintendo Switch nouveau modèle, qu'ils proposaient à l'achat. Les "consoles" étaient en vente au prix de 650 dollars de Singapour, soit environ 419 euros . Cependant; ils demandaient tout d'abord un dépôt de 50 dollars de Singapour (environ 32 euros ), suite à quoi ils recontactaient les clients pour effectuer la suite de l'achat et l'envoi. Seul problème, les clients n'étaient jamais recontactés et les arnaqueurs allaient même jusqu'à couper toute communication avec les victimes. Selon des enquêtes réalisés après leur arrestation, ils auraient piégés plus de 8 0 personnes et récupéré environ 30 000 dollars de Singapour (soit 19 314 euros exactement). Le suspect âgé de 20 ans risque actuellement jusqu'à 10 ans de prison et une amende si il est reconnu coupable, pour ce qui est du 2ème, les enquêtes sont encore en cours.

Source : Channelnewsasia