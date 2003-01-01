DETECTIVE – Rainy Night est disponible sur Nintendo Switch

La licence DETECTIVE nous gratifie ce jour de la sortie d'un nouvel opus intitulé DETECTIVE – Rainy Night. Proposé au prix de lancement de 9,89€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons visionner son trailer ci-dessous.

Detective Rainy Night vous met dans la peau d'Iker Carmona, un policier enquêtant sur une série de disparitions étranges. Après un long trajet en voiture, Iker décide de passer la nuit au Holiday, un petit motel en bord de route. Ce qui commence comme une halte tranquille se transforme rapidement en quelque chose de bien plus sinistre. Caractéristiques Une narration immersive : Vivez une histoire guidée riche en suspense, mystère et tension psychologique.

12 chapitres répartis sur 5 jours : Chaque jour révèle de nouveaux dangers et des événements inexpliqués.

Sept personnages, sept secrets : Interrogez les invités, découvrez leurs histoires et découvrez des liens cachés.

Un gameplay basé sur la déduction : Retenez les détails clés des événements précédents pour résoudre le mystère.

Ambiance angoissante : Un motel pris au piège par de fortes pluies, coupé du monde extérieur.

Terreur psychologique : Crimes violents, paranoïa et découvertes terrifiantes vous attendent.

Source : Nintendo