Destrobots - Les robots prennent les armes sur Nintendo Switch

Choisissez votre représentant robotique, et lancez-vous dans des parties endiablées seul ou en multijoueur, tel est le concept proposé par 7Levels avec Destrobots sur Nintendo Switch. Disponible dès à présent sur l'eShop au prix de 7.99€, nous vous laissons ci-dessous son trailer officiel, ainsi qu'un descriptif complet.

Destrobots est un jeu de tir descendant facile à jouer et difficile à maîtriser qui fera de chaque fête un moment de bonheur. Les trois actions principales de Move - Spin - Shoot constituent une combinaison explosive qui garantit que chaque match est rapide, stimulant et amusant. Méfiez-vous des pièges ou exploitez-les contre vos adversaires, ne tardez pas à traquer les power-ups qui font pencher la balance et oubliez les mots « fair-play ». Aiguisez vos réflexes pour pouvoir danser entre les faisceaux laser ennemis, poser vos propres coups et remporter cette douce victoire !

CARACTÉRISTIQUES :