DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 se lance en vidéo

Spécialisés dans l'adaptation de jeux de plateau en jeux de société Marmalade Game Studio récidive aujourd'hui avec la sortie de DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 (suite directe du 1 donc) une sorte de Monopoly plus dynamique. Pour célébrer le fait qu'il soit dès à présent disponible sur Nintendo Switch, le studio a sorti le grand jeu avec la bande-annonce de lancement du titre. Nous vous avons joint celle-ci ci-dessous en l'accompagnant des informations supplémentaires sur le titre données par l'éditeur.

Disponible dès maintenant en précommande sur Nintendo Switch™ du 15 mars - 29 mars (10:00 CEST). Tous ceux qui précommanderont recevront une tenue supplémentaire gratuite dans le jeu!

DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 est disponible sur Nintendo Switch ! Ce jeu de société numérique est une suite officielle et contemporaine du jeu classique DESTINS - LE JEU DE LA VIE. Il offre plus de choix et plus de liberté à chaque étape du jeu sur un plateau 3D entièrement animé et immersif. Vous avez des milliers de façons de vivre votre vie avant d'atteindre la ligne d'arrivée.

DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 fait partie des jeux de société classiques de Marmalade Game Studio pour les enfants et les adultes.

Caractéristiques

- UNE SUITE CONTEMPORAINE DU JEU DE SOCIÉTÉ CLASSIQUE DE HASBRO - DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 fait passer l'original d'hier à aujourd'hui, avec :

- Pions personnalisables

- Une sélection de véhicules

- Un plateau écoville

- Des secondes chances, incluant la possibilité de changer de travail, de retourner à l'école et de se marier plus tard

- De nouvelles carrières, notamment blogueur vidéo, concepteur de jeux, athlète et toiletteur de chiens

- Plus d'options de relations

- Adoption d'animaux de compagnie

- De nouveaux moyens de gagner, notamment des points de Connaissance, de Bonheur, et de Prospérité

- La possibilité de continuer à jouer après la retraite

- MULTIJOUEUR EN LIGNE OUVERT : la distance n'interrompt pas la partie lorsque vous vous connectez avec un maximum de 4 joueurs à travers le monde

- MULTIJOUEUR EN LIGNE PRIVÉ : invitez jusqu'à 4 amis ou membres de votre famille à une partie multijoueur privée

- MULTIJOUEUR LOCAL : jouez à la maison avec jusqu'à 4 amis ou membres de la famille avec le mode téléviseur, le mode sur table et le mode portable

- JOUEUR SOLO : il n'y a rien de tel que de jouer seul lorsque vous affrontez notre IA complexe

- MULTIJOUEUR MULTIPLATEFORME : jouez sur Nintendo Switch contre des amis sur leur téléphone ou leur PC !

- 3 MONDES : jouez sur 3 plateaux différents, incluant le monde classique « Écoville », le « Royaume des contes de fées », et les « Collines hantées » !

- 8 MONDES SUPPLÉMENTAIRES - Le Season Pass en option vous donne accès aux magnifiques terres gelées et L'ère des géants (à venir en avril 2021)! Ainsi que 6 thèmes supplémentaires au fil de leur sortie