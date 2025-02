Despera Drops - Un visual novel rocambolesque débarque sur Nintendo Switch

Le genre du Visual Novel ne s'arrêtera donc jamais ? Aksys Games reviendront début mars sur Nintendo Switch pour proposer aux joueurs Despera Drops, Au menu, une aventure rocambolesque à Rome où notre héroïne sera arrêtée pour un crime qu'elle n'a pas commis. Pour en découvrir davantage sur cette histoire, le titre sera disponible à partir du 6 mars sur l'eShop de la Nintendo Switch.

En cavale !

Pour fêter la fin de ses examens, Mika Amamine s’offre un voyage à Rome, mais celui-ci tourne au vinaigre lorsqu’elle est témoin d’un meurtre et qu’elle est arrêtée en tant que suspecte. Pendant son transport, la fourgonnette de la police est victime d’un accident, ce qui lui permet de s’enfuir, elle et six autres criminels.

C’est alors que de mystérieux assaillants font leur apparition, s’en prennent à sa capacité unique, et prennent le groupe en chasse. Cette équipe d’infortune démêlera-t-elle les indices pour retrouver une vie normale ?