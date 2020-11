Descenders enfin disponible sur Nintendo Switch

Descenders le jeu de descente en VTT aux terrains générés de manière procédurale sort aujourd'hui 6 novembre 2020 sur l'eShop de la switch, le tout en profitant d'une réduction de 10% du prix jusqu'au 28 novembre . Édité par No More Robots à qui l'on doit déjà le jeu Yes, Your Grace déjà disponible sur Switch, le jeu est développé par le studio Hollandais Ragesquid dont c'est le premier jeu. Au vu du succès des calamars sur Switch nul doute que le jeu trouvera son public !

Le jeu, basé avant tout sur l'obtention du maximum de points possible grâce à la prise de risque et aux figures réalisables durant une course, possède en théorie un contenu infini grâce à la génération procédurale de toutes ses courses, qui sont donc totalement aléatoires et inédites. À chaque nouveaux parcours le joueur devra enchaîner les figures sans tomber grâce à un moteur physique spécialement conçu pour le jeu mettant l'accent sur le réalisme tout en gardant un côté spectaculaire.

Jamais réaliser des figures en vélo sur des centaines de courses infinies n'a été aussi fun. Pour en juger voici la bande-annonce accompagnée de la fiche eShop du jeu !

Descenders est jeu de descente au rythme endiablé facile à prendre en main, mais difficile à maitriser. Mondes générés de façon procédurale: Les sauts et pentes changent à chaque partie

Contrôles libres: Contrôlez avec précision chaque mouvement de votre cycliste grâce au moteur physique conçu pour des whips et scrubs fluides

Risque et récompense: Foncez pour un gros score et des combos de ouf -- mais tombez trop souvent et vous perdrez tout !

Dominez les classements: Un système de réputation en ligne pour mettre en valeur vos exploits ainsi que gagner de nouveaux vélos et équipements

Bande originale sous licence: Nous nous sommes associés au label drum & bass Liquicity pour vous apporter la bande son idéale pour dévaler la montagne

Devenez le prochain Descender: Pourrez-vous survivre pendant une session complète, et devenir un Descender de Légende ?

Prenez votre vélo, choisissez votre équipe, et soyez à la hauteur ! Allez-vous rejoindre les acrobates casse-cou de l'équipe Enemy, les maîtres du hors-piste de l'équipe Arboreal ou les dingues de vitesse de l'équipe Kinetic ?

Source : Nintendo