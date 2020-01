Descenders dévale la pente sur Nintendo Switch

Si vous aimez le vélo et dévaler des pentes vertigineuses sans vous poser trop de questions, ce jeu est fait pour vous. Déjà disponible sur XBox One et PC, No More Robots collabore avec Sold Out pour réaliser le portage de Descenders sur Nintendo Switch et Playstation 4.

Ce genre de jeu, très peu représenté sur console, va mettre vos nerfs à rudes épreuves car en effet le but est de descendre le plus vite possible pour franchir la ligne d'arrivée le premier tout en évitant les nombreux obstacles. Vous pouvez aussi effectuer des figures en prenant des tremplins ou des bosses mais ici, pas question d'apprendre les parcours par cœur puisque les tracés sont générés aléatoirement ce qui rend la tâche plus compliquée mais promet des parties déjantées.

Le jeu sera disponible au printemps 2020 en version physique ou dématérialisé.

Source : Descendersgame