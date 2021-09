Deponia Collection s'offre une sortie physique en édition classique et collector sur Nintendo Switch

Si vous êtes un fan de la licence Deponia, Super Rare Games vous propose de découvrir la licence dans une cartouche contenant les 4 opus de la série parus à ce jour sur Nintendo Switch. Pour l'occasion, Deponia Collection sera proposé dans deux version différentes sur la boutique officielle de Super Rare Games :

Rien que de la ferraille, aussi loin que l'on puisse voir.

Deponia, le monde natal de Rufus, est un dépotoir de la taille d'une planète. Lorsque la belle élyséenne Goal lui tombe dans les bras - littéralement - le rêve de Rufus de quitter Deponia semble lui aussi à portée de main.

Accompagnez Rufus dans sa folle aventure et dans l'histoire d'amour la plus bizarre de l'histoire du jeu vidéo. Ce n'est qu'après avoir survécu à de folles poursuites, construit des gadgets insensés et avec un soupçon d'héroïsme que vous pourrez surmonter ce périple.