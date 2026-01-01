Demons' Night Fever - Les démons de minuit sortiront fin 2026 sur Nintendo Switch

A l'occasion de son showcase du mois de juin, Arc System Works a dévoilé aujourd’hui une toute nouvelle bande-annonce de présentation du gameplay du RPG de Drecom Co., Ltd. : Demons' Night Fever. La date de sortie est prévue pour la fin de l’année 2026 sans plus de précisions pour le moment.

Tuez vos amis comme vos ennemis ! Plus vous mourez, plus vous devenez puissant dans ce RPG impitoyable mêlant simulation d’entraînement au speedrun. Bien qu’il repose sur un système de combat tactique classique basé sur une grille, Demons’ Night Fever bouscule les conventions avec son mécanisme de « surmenage des serviteurs », une comédie noire qui vous oblige à sacrifier sans pitié vos propres alliés pour remporter la victoire. Plus vous commettez de méfaits, plus votre armée devient vicieuse, et plus votre avantage au combat est grand ! Récupérez le pouvoir perdu du Diable, Giga Super Death, qui a été transformé en bébé, et écrasez le faux dieu portant un masque de justice !