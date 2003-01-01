Demon Tides annoncé sur Nintendo Switch

Après Bubsy 4D et Demon Turf: Neon Splash, le studio Fabraz est de retour avec son nouveau projet dénommé Demon Tides. Alors que nous avons eu ce jour confirmation de la sortie du titre le 19 Février 2026 sur PC, le développeur en a profité pour annoncer qu'une version Nintendo Switch était bien au programme à une date encore indéterminée , et qu'une version physique sera également de la partie. Plus précisément, il s'agira d'une compilation réunissant Demon Tides, Demon Turf, et Demon Turf: Neon Splash.

À propos du jeu Traversez les océans et découvrez les sombres secrets du royaume dans le jeu de plateforme en 3D Demon Tides. Modifiez vos mouvements à l'aide de parapentes, de grappins, de bulles et bien plus encore, enchaînez les combos et transformez-vous en de nouvelles créatures tout en parcourant un monde ouvert époustouflant !