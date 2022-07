Demon Throttle - Le jeu d'aventure en Pixel Art s'offre une sortie en version physique uniquement sur Nintendo Switch

Surfant sur la vague lancée il y a quelques mois par Super Rare Games, Devolver Digital, le développeur Doinksoft et Just For Games viennent de signer un partenariat pour la sortie d'un nouveau titre uniquement en version physique. Ce sera donc Demon Throttle, un jeu d'aventure en Pixel-Art qui se prêtera à l'exercice à partir du 30 septembre 2022 exclusivement sur Nintendo Switch.

À propos de Demon Throttle : Demon Throttle raconte l'histoire d’une jolie vampire et d’un flingueur poussiéreux dans leur quête de vengeance contre un vilain démon, coupable d'avoir volé les calices mystiques de la première et couché avec l'ex-femme du second. Le duo improbable doit au préalable se frayer un chemin au travers des territoires dangereux de quatre imposants généraux, en vue de lever la malédiction du démon et d’assouvir leur vengeance. Demon Throttle est une véritable édition collector d’un incroyable nouveau jeu. Le jeu sera disponible en septembre 2022, aucune version digitale n'est prévue. Caractéristiques principales : Vendu exclusivement au format cartouche !

Aucune version digitale n'est prévue. De l'action façon arcade old-school à 2 joueurs en co-op locale !

Vainqueur du prix "Team Choice Award" à la Pax East 2022 !