Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 - Les Pourfendeurs sont de retour sur Nintendo Switch

Alors que les fans de l'animé Demon Slayer attendent impatiemment l'Arc de la Forteresse Infinie, SERA vient de présenter de son côté le prochain titre issu de la licence, dénommé Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2. Attendu dans le courant de l'année 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents et toujours développé par CyberConnect2, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Devenez la lame qui pourfend les démons ! The Hinokami Chronicles 2 est un jeu de combat en arène captivant développé par CyberConnect2 qui s'appuie sur le jeu d'origine Hinokami Chronicles, dont les ventes cumulées d'exemplaires physiques et numériques ont dépassé les 4 millions d'unités dans le monde entier. Le mode Histoire de cette suite reprendra là où le précédent opus s'est arrêté pour permettre aux fans d'endosser à nouveau le rôle de Kamado Tanjirô. Cette fois, les fans pourront revivre bon nombre des moments palpitants des arcs du « Quartier des plaisirs », du « Village des forgerons » et de « l'Entraînement des piliers ». Le mode VS est plus riche que jamais, avec plus de 40 personnages jouables disponibles dont Tokitô Muichirô et Mitsuri Kanroji, deux Hashira qui ont courageusement combattu deux lunes supérieures des Douze Lunes Démoniaques ! Vous retrouverez également l’ensemble des personnages du jeu d'origine Hinokami Chronicles, notamment les démons qui avaient été ajoutés dans les mises à jour gratuites après le lancement du jeu, mais aussi les personnages de l'arc du Quartier des plaisirs qui faisaient partie, au départ, du DLC payant du premier opus. Les neuf Hashira, qui disposent du plus haut rang de la Demon Slayer Corps., seront également de la partie en tant que personnages jouables.