Dementium : L’asile - Le jeu d'horreur PEGI18 de la Nintendo DS de retour sur Nintendo Switch

Si la Nintendo DS était une portable qui misait avant tout sur le côté ludique et familial de ses titres, un peu moins d'une dizaine de jeux estampillés PEGI18 se sont fait une place dans son catalogue de jeux. Parmi eux figurait Dementium : L’asile, un survival horror développé par Renegade Kid et sorti en 2007 sur la console portable de Nintendo. Le titre s'apprête à revenir sur l'eShop de la Nintendo Switch. Si on aurait pu espérer une remasterisation complète du jeu pour s'adapter aux écrans HD d'aujourd'hui, il faut avouer que le trailer de présentation à de quoi piquer les yeux en 2023. Nous vous laissons en juger par vous-même. Dementium : L’asile sera disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch le 12 octobre 2023 au prix de 19,99€.