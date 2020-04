Deliver Us the Moon - Un nouveau trailer et une sortie en août sur Nintendo Switch

Sorti officiellement sur les consoles concurrentes ce 24 avril 2020, Deliver Us the Moon va se faire désirer encore quelques mois sur Nintendo Switch. Si vous souhaitez prendre part à l'aventure sur votre console hybride, Wired Productions et KeokeN Interactive viennent de planifier la sortie du jeu pour le 14 août 2020 . Afin de patienter jusque-là, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu en date.

Deliver Us the Moon se passe dans un futur proche apocalyptique où les ressources de la Terre ont été épuisées et où l'humanité se tourne vers les étoiles. Les nations s'unissent pour créer l'Agence Spatiale Mondiale - une organisation chargée de résoudre la crise énergétique extrême. La solution : la colonisation et l'exploitation des réserves naturelles d'hélium 3 de la Lune pour répondre aux besoins énergétiques d'une population terrestre croissante. Soudain, et sans prévenir, les communications avec la Lune cessent, et la source d'énergie est perdue. Plongés dans l'obscurité et sans pouvoir, les années passent alors que les gouvernements du monde entier se réunissent une fois de plus pour se lancer dans une nouvelle mission : rétablir l'approvisionnement en énergie et avec lui l'espoir pour la race humaine.