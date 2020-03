Deliver Us The Moon s'offre un trailer sur Nintendo Switch

Dans un monde apocalyptique où les ressources naturelles de la Terre sont épuisées, le salut des Hommes est entre les main d'un astronaute envoyé en mission solitaire sur la Lune ? Pourquoi ? Comment ? C'est ce que vous propose de découvrir Deliver Us The Moon sur Nintendo Switch. En attendant la version spécialement prévue pour la console hybride, qui sortira dans le courant de l'été 2020 , nous vous proposons de découvrir ci-dessous un nouveau trailer mis à disposition par l'éditeur Wired Productions.

À PROPOS DE CE JEU

Deliver Us The Moon est un thriller de science-fiction se déroulant dans un futur apocalyptique où les ressources naturelles de la Terre sont épuisées. Dans l’espoir de résoudre la crise énergétique, les grandes puissances ont créé la World Space Agency et ont découvert une nouvelle source d’énergie prometteuse sur la lune.

La World Space Agency a colonisé et exploité la lune jusqu’à cette nuit fatidique où toutes les communications avec la Terre ont cessé et que la source d'énergie fut perdue. Des années plus tard, vous endossez le rôle de l’ultime astronaute de la Terre dans une mission de la dernière chance afin de découvrir ce qu’il s’est passé et de sauver l’humanité.

Durant votre aventure, vous aurez pour seul compagnon un robot appelé ASE. Ensemble, vous traverserez la lune, explorerez des installations abandonnées, récolterez des indices et finirez par découvrir les secrets et les intérêts de personnes disparues depuis longtemps !

Allez-vous sauver l’espèce humaine ou finirez-vous dans l’abîme sombre de l’espace ?

DES THÉMATIQUES RÉELLES

Le scénario se concentre sur des problématiques importantes telles que les changements climatiques et l'épuisement des ressources naturelles de la planète

DIFFÉRENTS STYLES DE JEU

Traversez des séquences à la première et troisième personne durant la quête narrative aux genres multiples de Deliver Us The Moon

DEVENEZ ASTRONAUTE

Lancez une fusée depuis la Terre, aventurez-vous dans la station spatiale de la WSA et explorez le vaste environnement lunaire avec une liberté sans pesanteur, à pied ou à bord d’un véhicule ou d'un monorail

RÉVÉLEZ LE PASSÉ

Les ruines des missions précédentes ont de nombreuses histoires et de nombreux secrets à vous raconter. Utilisez votre astroutil pour révéler l’histoire de la colonie lunaire

ÉQUIPEZ-VOUS DE TECHNOLOGIES DE L’ÈRE SPATIALE

Avec le drone ASE pour seul compagnon, utilisez les plus grandes technologies de l’humanité telles que des combinaisons spatiales futuristes, des lasers tranchants, des fusées et des bras robotisés

AFFRONTEZ DES ENVIRONNEMENTS DANGEREUX

Ce ne sera pas facile de rester en vie avec des réservoirs d’oxygène vides dans l’infinité sombre de l’espace

DÉCHIFFREZ LES CODES

Surmontez les obstacles et les dangers qui parsèment votre route et découvrez les secrets du passé en utilisant divers outils ainsi que votre vivacité d’esprit pour résoudre des casse-têtes complexes

RESSENTEZ L’APESANTEUR GRÂCE À UNE BANDE-SON ATMOSPHÉRIQUE

Inspirée des chefs-d'œuvre du cinéma de science-fiction, la bande-son à couper le souffle de Deliver Us The Moon rivalise avec celles des films grâce à ses trois heures de musiques originales