Deliver Us the Moon - Devenez le héros de l'humanité

Toujours attendu dans le courant de l'été sur Nintendo Switch, alors que les consoles concurrentes pourront en profiter à partir du 24 avril , Deliver Us the Moon continue sa communication en vidéo. Cette fois-ci l'éditeur Wired Productions met en avant un trailer avec un ton bien plus dramatiques, tout en continuant de citer les éléments-clés de cette aventure spatiale :

La planète Terre est mourante, nous avons épuisé toutes ses ressources

La Lune est notre dernier espoir

Devenez le héros de l'humanité en embarquant dans une missions suicide

Faites un pas de géant en explorant la lune et l'espace