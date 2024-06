Deliver Us The Moon débarquera sur Nintendo Switch à la mi-juillet

Le développeur KeokeN Interactive revient en ce début d'été avec de nouvelles informations sur son jeu Deliver Us The Moon. Le titre est désormais attendu pour le 16 juillet 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents. En attendant, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Lancé lors du décollage de la fusée Saturn V d'Apollo 11 depuis le Centre spatial Kennedy en 1969, Deliver Us the Moon célèbre les premiers pas de l'humanité sur la lune et les hommes et les femmes qui ont osé sauter dans l'inconnu.



Avec plus de 5 000 critiques sur Steam, Deliver Us The Moon se déroule dans un futur proche et apocalyptique, où les ressources naturelles de la Terre sont épuisées. Une colonie lunaire fournissant une énergie vitale est devenue silencieuse et un astronaute solitaire est envoyé pour enquêter. Parviendront-ils à sauver l'humanité de l'extinction, ou seront-ils oubliés dans les sombres abysses de l'espace ?