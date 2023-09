Deflector - Affrontez un dangereux virus dans ce nouvel hack and slash

Si vous êtes en manque de jeu d'action en ce mois de septembre, Arrowfist Games et RedDeer Games vous proposent de découvrir leur nouveau titre Deflector. Présenté comme un hack and slash futuriste, le titre sera officiellement disponible sur Ninendo Switch et consoles Xbox à partir du 29 septembre 2023. En attendant d'en découvrir davantage, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

Deflector est un jeu de hack and slash, où vous découvrirez un gameplay dynamique avec un système de combo unique et illimité. Testez vos réflexes et ne baissez pas votre garde - les ennemis n'auront aucune pitié.

Sautez dans le futur, choisissez votre équipement et sauvez le monde de l'énorme danger bien connu de l'histoire : les virus.

MONDE FUTURISTE

Explorez les lieux contrôlés par les virus et libérez-les du mal. Progressez dans la course et choisissez votre chemin. Utilisez l'environnement à votre avantage et méfiez-vous des eaux toxiques, des pics ou des clôtures électriques. Chaque lieu offre une disposition et des pièges uniques, alors faites attention à chacun de vos pas.

SYSTÈME DE COMBAT DIVERTISSANT

Choisissez votre personnage et battez vos ennemis avec style. Chaque héros dispose de compétences et d'aptitudes différentes. Si vous êtes un adepte du combat de mêlée, prenez une épée ou enfilez des gants de boxe. Vous préférez rester à distance de vos ennemis ? Pas de temps à perdre : prenez votre boomerang et déviez les projectiles de vos ennemis pour les tuer.

DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES

Créez des combos uniques, testez-les et trouvez votre façon préférée de trancher les ennemis. Grâce aux mécanismes du jeu, chaque approche sera légèrement différente. Vous devrez choisir des capacités, des statistiques et des itinéraires supplémentaires sur la carte. De plus, n'oubliez pas de collecter des ressources lors des missions afin d'améliorer vos compétences de façon permanente.

Caractéristiques principales :