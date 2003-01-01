Deer & Boy débarquera en juin sur Nintendo Switch

Le studio indépendant français LifeLine Games et l'éditeur Dear Villagers, ont annoncé à l'occasion de l’AG French Direct une nouvelle fenêtre de sortie pour leur dernier titre Deer & Boy. Attendu courant du mois de juin, nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.

Deer & Boy raconte l'histoire d'un jeune garçon fuyant son foyer. Perdu en chemin, il rencontre un faon apeuré et très vite, ils réalisent à quel point ils ont besoin l’un de l’autre pour surmonter les épreuves de leurs vies respectives. Leur amitié, aussi inattendue que poétique, les portera bien plus loin qu’ils n’auraient pu l’imaginer.

Au fil de leur voyage, le faon deviendra un cerf robuste, capable d’aider le garçon à affronter les obstacles de son destin, jusqu’à faire de ce périple onirique une véritable traversée vers l’âge adulte.

Premier projet du studio LifeLine Games, fondé par Jayson Houdet, Deer & Boy propose une aventure émouvante portée par une animation soignée et le lien profond que les jeux vidéo peuvent créer entre personnages et narration.