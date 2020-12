Deemo Reborn - Une version Nintendo Switch repérée sur un site de classification Coréen

Annoncé initialement sur PC et PS4, Deemo - Reborn - est une version remisitée de DEEMO premier du nom, proposant une modélisation en 3D, de nouvelles musiques et la réalisation de puzzles. Si aucune version Nintendo Switch n'avait été annoncée jusqu'à présent, Gematsu a trouvé des traces d'une version dédiée à la console hybride sur un site de classification Coréen. En attendant d'avoir le fin mot de l'histoire sur la confirmation de cette version ou non, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu, et le descriptif de la page Steam.

DEEMO -Reborn- est le célèbre jeu de Rayark. DEEMO revient désormais dans une nouvelle version sur Steam. Plongez dans un voyage immersif en 3D et enivrez-vous des beaux morceaux créés par vous-même au piano. De nombreuses aventures vous attendent dans ce monde féerique. À PROPOS DE CE JEU Contexte de l'histoire

Une fille tombée du ciel qui a oublié son passé ; Deemo jouant du piano tout seul dans le monde de la cabane perchée dans l'arbre ; leur rencontre accidentelle. La musique s'écoule au fur et à mesure que les doigts frappent les touches du piano. C'est le début d'un voyage féérique...

« Avant de partir, n'oubliez pas de dire un dernier au revoir. » Fonctionnalités: Une renaissance classique : se situant autour d'un ancien château et d'un arbre mystérieux qui pousse quand le son de la mélodie flotte dans l'air, vous devez contrôler la petite fille qui est tombée du ciel et l'aider à retrouver son chemin.



L'enquête de la renaissance : résolvez les énigmes et les mystères cachés dans le château. Trouvez les partitions de musique perdues, déverrouillez de nouveaux lieux et découvrez la vérité.



Le rythme de la renaissance : jouez au piano avec votre coeur pour faire pousser l'arbre mystérieux. Découvrez de nouvelles parties de l'histoire et attendez avec impatience le jour où la jeune fille pourra retourner dans sa chaleureuse maison.



Les mélodies de la renaissance : plus de 60 chansons classiques aimées de tous. De nouveaux morceaux de musique vous attendent pour relever leur défi.

